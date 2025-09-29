Notino cresce a due cifre, fatturato sale a 1,6 miliardi

Cresce il fatturato di Notino, azienda leader in Europa dell'ecommerce nel settore beauty. Nel corso dell'anno fiscale 2024, che si è chiuso ad aprile 2025, l'azienda ha registrato un fatturato di quasi 1,6 miliardi di euro, segnando una crescita del 18% rispetto all'anno precedente.

Il mercato italiano ha contribuito per il 9% al risultato complessivo, posizionandosi tra i principali paesi per volumi di vendita. La Polonia si conferma al vertice con una quota di quasi il 16%, seguita dalla Repubblica Ceca con il 12%. I tassi di crescita più elevati sono stati registrati in Finlandia (+56%) e Irlanda (+39%).

"I primi nove mesi dell'anno fiscale hanno registrato risultati molto positivi, mentre la fase successiva si è rivelata più complessa. Dopo il periodo natalizio, abbiamo scelto di concentrarci sulla stabilizzazione, consapevoli che la focalizzazione strategica è più importante di una rapida espansione. Continuiamo a crescere a un ritmo nettamente superiore rispetto al mercato e siamo determinati a investire in una crescita di qualità, sostenibile nel lungo periodo", afferma Zbyněk Kocián, ceo di Notino.

Uno dei fattori chiave su cui punta Notino, si spiega in una nota, è una infrastruttura logistica avanzata, che si articola in quattro centri di distribuzione situati in Italia, Repubblica Ceca, Romania e Polonia. "Una delle principali sfide che affrontiamo in ambito logistico è l'automazione dei nostri centri di distribuzione, un processo complesso soprattutto alla luce dell'elevato volume di spedizioni che gestiamo ogni giorno", spiega Tomáš Hofer, Chief Logistics Officer di Notino.

Durante l'anno fiscale 2024 inoltre è stato avviato anche un processo di revisione delle strutture interne e negli ultimi anni, il brand ha consolidato la propria presenza nei mercati europei, aperto nuovi punti vendita fisici e potenziato sia l'app che i servizi digitali.

Nel corso dell'ultimo anno fiscale, Notino ha spedito complessivamente 114.771.511 prodotti ai propri clienti. Il picco durante il Black Friday, con quasi 300.000 pacchi spediti in un solo giorno.