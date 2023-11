Norma sulle pensioni di medici e altri, Sbarra dice 'via' Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sostiene che la stretta sulle pensioni è sbagliata e che il governo dovrebbe ritirare l'articolo 33, che restringe aliquote e rendimenti per i trattamenti pensionistici. La norma va cambiata per tutti i lavoratori coinvolti, non solo per i medici.