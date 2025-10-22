Nomisma-Arcadia, Bufala Dop percepita come 'cibo romantico'

La mozzarella di bufala dop è considerata dai consumatori europei un 'cibo romantico'. E' quanto risulta da un'indagine realizzata da Nomisma e Arcadia, i cui risultati sono stati presentati presso il Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta, nel corso dell'evento "Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sfida europea".

Lo studio ha riguardato cinquemila consumatori in cinque Paesi europei - Austria, Regno Unito, Svizzera, Belgio e Olanda: piacere (29% degli utenti), benessere (24%), felicità (15%) e innamoramento (10%) sono le principali sensazioni, rilevate dall'indagine. Rispetto a questa media, alcuni Paesi si distinguono per una maggior sensazione di piacere (35% e più per belgi e britannici), di benessere (arriva al 37% nel caso degli austriaci), di felicità e d'innamoramento (rispettivamente 19% e 15% per gli inglesi).

Il 30% dei consumatori la vede come un prodotto adatto per cene a tema italiano, per il 19% è perfetta per incontri tra amici e per il 16% per cene romantiche.

Lo studio di Arcadia ha invece individuato, la percezione sul parlato in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, ovvero i principali mercati per l'export della Dop: il risultato è un sentiment con il 75% degli utenti che manifesta un comportamento favorevole verso il prodotto.

"Siamo lusingati e orgogliosi dei risultati di queste ricerche, che premiano gli sforzi messi in campo dal Consorzio sulla promozione all'estero, in particolare in Europa" ha commentato il presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop Domenico Raimondo che ha voluto ringraziare i "tanti produttori che tutte le mattine si alzano alle 3 per realizzare un prodotto così speciale".

Alla fine di ottobre terminerà il tour nei principali Paesi di destinazione dell'export: "abbiamo organizzato seminari e degustazioni in collaborazione con Ice e ambasciate - ha concluso Raimondo - testimoniando la forza e la capacità di fare rete del Made in Italy all'estero".