Nokia registra una perdita di 60 milioni nel primo trimestre 2025: impatto della guerra dei dazi

Nokia ha registrato una perdita di 60 milioni di euro nel primo trimestre del 2025, affermando di non essere "immune" alla guerra dei dazi in corso. "Non siamo immuni al rapido evolversi del panorama commerciale globale. Tuttavia, sulla base dei primi feedback dei clienti, credo che i nostri mercati dovrebbero dimostrarsi relativamente resilienti", ha sottolineato in una nota Justin Hotard, presidente e ceo del produttore finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni.