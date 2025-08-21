Nissan valuta vendita sede centrale a fondo investimento Usa

Nissan sta valutando la vendita della sede del suo quartier generale, nella città di Yokohama, a sud di Tokyo, al fondo di investimento statunitense KKR, nell'ambito del processo di riduzione dei costi - che ha come obiettivo principale il ritorno alla redditività. Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier, citate dall'agenzia Kyodo, spiegando che i fondi derivanti dall'operazione dovrebbero ammontare a circa 90 miliardi di yen, pari a 523 milioni di euro.

Nella gara d'appalto indetta da Nissan per la "vendita con patto di locazione" dell'edificio, si ritiene che KKR abbia presentato l'offerta più alta, affermano le fonti, e la casa auto dovrebbe decidere ufficialmente entro la fine di settembre se procedere con l'operazione.

Nell'anno fiscale concluso a marzo Nissan ha registrato una perdita netta consolidata di 671 miliardi di yen, poco più di 4 miliardi di euro, e in maggio ha annunciato un piano per la chiusura di sette dei suoi 17 impianti di produzione in Giappone e all'estero entro il 2027, confermando il taglio di 20.000 posti di lavoro a livello globale nei prossimi due anni.