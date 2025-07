Nissan tratta un accordo di cooperazione con Foxconn

Nissan sta valutando un accordo di cooperazione con il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn per la produzione dei veicoli elettrici nello stabilimento di Oppama, a sud di Tokyo, che in precedenza era stato preso in considerazione per la chiusura. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti a conoscenza del dossier, spiegando che il piano in fase di valutazione - oltre e mantenere in funzione la fabbrica, propone di dare slancio agli sforzi di ristrutturazione della terza casa auto nipponica in difficoltà.

Foxconn, da parte sua, ha accelerato le sue attività nel settore dei veicoli elettrici, avendo già concordato di fornire veicoli elettrici a Mitsubishi Motors, ed è anche in trattative con Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. per la manifattura di autobus elettrici. Da questo punto di vista l'azienda taiwanese considera la cooperazione con Nissan come un potenziale catalizzatore per espandere la propria presenza sul mercato giapponese, affermano le fonti.

Entrato in funzione nel 1961, lo stabilimento di Oppama, nella prefettura di Kanagawa, è il luogo in cui l'azienda ha avviato la produzione di veicoli elettrici. Lo stabilimento era considerato all'avanguardia per lo sviluppo di nuove tecnologie, con la produzione della Leaf, il primo veicolo elettrico al mondo prodotto in serie nel 2010. In seguito la fabbrica è stata ridimensionata in parte a causa dell'invecchiamento delle strutture, e la produzione della Leaf è stata trasferita nello stabilimento di Tochigi, nella prefettura omonima.