Nino Savelli nuovo presidente consiglio nazionale attuari

Nino Savelli, professore ordinario presso la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica, è il nuovo presidente del Cna, il Consiglio Nazionale degli Attuari. È stato votato all'unanimità dai 15 membri del nuovo Consiglio. All'unanimità sono state attribuite anche le cariche di vice presidente a Fabio Baione e di segretario a Eliana Sarli.

Savelli ha ringraziato "per l'ampia fiducia accordata nella certezza che il nuovo Cna saprà affrontare le nuove sfide ma anche le nuove opportunità che si prospettano per l'intera comunità degli attuari italiani". Nel contempo il Cna, ha aggiunto Savelli, "continuerà a rappresentare e riaffermare il ruolo della professione attuariale nei vari ambiti istituzionali".

Savelli quindi ha ringraziato la past president Tiziana Tafaro con tutto il Consiglio uscente per il lavoro svolto e per il supporto che darà nelle settimane a seguire.