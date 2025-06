Niente vacanze estive per il 18% degli italiani

Il 28% delle famiglie italiane ha già pianificato le ferie, un altro 28% le sta organizzando proprio in questo periodo, mentre il 26% dichiara di non avere ancora deciso e il 18% pensa che non partirà affatto. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio mensile Findomestic, secondo cui, fra chi partirà, circa 8 famiglie su 10 rimarranno in Italia, 6 su 10 andranno al mare e punteranno sul relax mentre poco più di uno su 5 opterà per vacanze all'insegna del culturale o dell'avventura.

Tra chi ha scelto di rinunciare alle vacanze estive, invece, le motivazioni principali sono il calo del reddito familiare (39%), le spese impreviste (21%) e il recente rialzo dei prezzi (21%).

Per chi partirà, le vacanze saranno più brevi dello scorso anno: il 43% si concederà circa una settimana, il 27% solo qualche weekend o pochi giorni, mentre solo il 22% prevede una pausa di 10-15 giorni e appena l'8% andrà oltre i 15 giorni.

Anche la spesa media prevista è in diminuzione: 1.594 euro a famiglia contro i 1.785 dello scorso anno, e per quelle composte da quattro o più persone si attesta a 1.741 euro (rispetto ai 1.923 del 2024).