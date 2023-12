Nhoah Energy installa un sistema di accumulo da 311 MWh a Taiwan

Nhoa Energy, controllata dal proprio gruppo, ha messo in servizio un sistema di accumulo di energia da 311MWh per il Taiwan Cement Group (Gruppo Tcc) nello stabilimento di HePing, situato nella contea di Hualien a Taiwan. Secondo quanto riportato in una nota, questa operazione segue le precedenti installazioni da 200MWh a Kwinana, in Australia Occidentale, e da 107MWh a YingDe, nella Cina Continentale. HePing rappresenta il terzo progetto di accumulo a batterie a livello mondiale completato da Nhoa Energy nel 2023, mentre altri due sono in fase finale di costruzione: un sistema da 400MWh a Blyth, in Australia Meridionale, e un sistema da 124MWh a SuAo (Taiwan). Inoltre, Nhoa Energy è stata selezionata come fornitore per un altro progetto di stoccaggio di energia per quasi 400MWh in Asia, con la previsione di inizio lavori nel secondo trimestre del 2024 e di messa in servizio per la metà del 2025.