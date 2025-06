Nextchem e Newcleo uniscono le forze per sviluppare impianti nucleari avanzati

Nextchem, una controllata di Maire e Newcleo, la startup del nucleare, si uniscono in Nextcleo, una joint venture tra per sviluppare una Conventional Island ( l'area dell'impianto che include il reattore, il sistema di generazione del vapore e le turbine) e il Balance of Plant (tutto ciò che sta intorno al reattore e che permette di convertire l'energia termica prodotta dal reattore in energia elettrica, ndr) di impianti nucleari di nuova generazione su scala commerciale basati sul reattore modulare avanzato da 200 MWe di Newcleo. Il 60% del capitale sociale di Nextcleo sarà detenuto da NEXTCHEM e il restante 40% da newcleo. Nextchem consoliderà (con un periodo di lock up di 7 anni e dopo con una prelazione per Newcleo) e avrà il controllo operativo della jv. Gli accordi prevedono che Nextchem riceva una partecipazione iniziale dell'1,25% di azioni di Newcleo, che aumenterà fino a circa il 5% al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel corso del secondo semestre del 2025.