Nextchem apre sede ad Abu Dhabi per transizione in Medio Oriente

Nexchem ha inaugurato una nuova sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove il gruppo Maire, di cui è parte, opera "fin dalla fine degli Anni Novanta" attraverso la controllata Tecnimont. Da allora il gruppo ha eseguito nell'area del Golfo "numerosi progetti strategici a supporto dello sviluppo economico e sociale dell'area".

Tecnimont e Nextchem sono attualmente impegnate nel progetto 'Hail and Ghasha' di Adnoc, per decarbonizzare l'industria della lavorazione del gas. Con la nuova sede, Nextchem, offre nella regione il proprio portafoglio tecnologico di soluzioni su 3 linee di business: 'Sustainable Fertilizers & Nitrogen-Based Fuels', dedicata ai fertilizzanti azotati, 'Low-Carbon Energy Vectors', dedicata a prodotti chimici e carburanti a bassa impronta carbonica e 'Sustainable Materials and Circular Solutions', dedicata all'economia circolare.