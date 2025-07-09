Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Se il pallone diventa politica
NewPrinces riporta in Italia il marchio Plasmon per 120 milioni
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Rileva da Kraft Heinz brand di cibo per infanzia, anche Nipiol

NewPrinces ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba.

In particolare NewPrinces acquisita lo storico stabilimento Plasmon di Latina il quale impiega circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto marchio di biscotti. Le attività industriali e operative - inclusi lo stabilimento e il personale - proseguiranno regolarmente sotto la nuova proprietà. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato Uk in virtù di un accordo di copacking.

L'operazione, che sarà regolata in contanti con un enterprise value di 120 milioni di euro, su base cash free e debt free, rappresenta un'importante tappa per NewPrinces e completa il processo avviato nel 2015 con l'acquisizione dello stabilimento di Ozzano Taro (PR) da Kraft Heinz, specializzato nella produzione di latte liquido e in polvere per neonati - unico impianto in Italia attivo nella produzione quest'ultimo - e prodotti con esigenze dietetiche speciali.

Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, ha sottolineato che "riportare in Italia marchi iconici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba concretizza una visione che perseguiamo da anni: costruire una multinazionale italiana capace di dare nuova vita a brand amati, profondamente radicati nell'identità del nostro Paese. Con questa operazione rinnoviamo il nostro impegno verso l'Italia e verso l'eccellenza della sua industria alimentare".

