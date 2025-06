Newcleo e Javys siglano accordo per reattori nucleari innovativi in Slovacchia

Newcleo, la startup che punta a creare energia pulita e sicura dal nucleare, ha firmato un accordo con Javys, la società di stato slovacca per la gestione del combustibile nucleare. Insieme costituiranno una joint venture che punta a realizzare in Slovacchia quattro reattori di terza e quarta generazione, sfruttando la capacità di questi ultimi di bruciare le scorie nucleari e chiudere il ciclo del combustibile.

La firma dell'accordo - spiega Newcleo - apre la strada all'utilizzo del combustibile nucleare esaurito e sostiene l'indipendenza energetica della Slovacchia e dell'Europa.

"Oggi siamo all'alba di un nuovo modello per l'industria dell'energia nucleare, dove aziende pubbliche e private collaborano per chiudere il ciclo del combustibile. Questo progetto dimostra che il futuro dell'energia nucleare risiede nell'utilizzo intelligente delle risorse esistenti. Il combustibile nucleare esaurito cessa di essere un problema e diventa invece una soluzione per migliorare la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Europa. La Slovacchia sta così diventando un pioniere nel campo del ciclo chiuso del combustibile nucleare", spiega Stefano Buono, fondatore e ceo di Newcleo.

"Il nostro obiettivo è di creare una soluzione che non solo rafforzerà la Slovacchia dal punto di vista energetico, ma sarà anche un modello per l'Europa per la gestione sicura ed efficiente del combustibile nucleare esaurito" commenta Peter Gerhart, presidente del consiglio di amministrazione di Javys.