16 ott 2025
Nestlé taglierà 16.000 posti nei prossimi 2 anni

Nestlé prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni. La riduzione è pari a circa il 6% della forza lavoro. Ad annunciarlo il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi, in calo dell'1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro).

"Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l'adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale", sottolinea Navratil alla guida del gruppo da inizio di settembre.

