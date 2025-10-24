Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Nessuno stop alla produzione Volkswagen la prossima settimana

La situazione resta comunque in evoluzione

La situazione resta comunque in evoluzione

La situazione resta comunque in evoluzione

"Per il momento, le difficoltà di approvvigionamento del produttore olandese di chip Nexperia non hanno alcun impatto sulla produzione degli stabilimenti automobilistici del marchio Volkswagen in Germania" così un portavoce della casa automobilistica tedesca annuncia che ad oggi non sono previste interruzioni della produzione nelle fabbriche tedesche di Volkswagen per la prossima settimana. Tuttavia, il portavoce specifica anche che la situazione è estremamente "dinamica" e che non possono essere esclusi "effetti a breve termine sulla produzione".

