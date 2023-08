Nell'eurozona a giugno -1% la produzione nelle costruzioni

A giugno la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'Ue. E' quanto rileva l'ufficio statistico dell'Unione europea. In maggio c'era stato un aumento dello 0,2% nell'eurozona e dello 0,3% nell'Europa a 27. Scende di più nell'area euro l'edilizia (-1,2%), in crescita l'ingegneria civile (+0,5%). Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati (manca il valore italiano), i maggiori cali sono stati registrati in Germania (-2,8%), Francia (-2,5%), Ungheria e Slovacchia (entrambi -1,4%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Romania (+3,6%), Svezia (+3,0%) e Repubblica Ceca (+2,5%).