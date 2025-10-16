Nel trimestre ricavi Essilux +11%, il migliore di sempre

Nel terzo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati pari a 6.867 milioni di euro, con una crescita anno su anno dell'11,7% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti. Si tratta del migliore trimestre di sempre, con il settore 'wearable' in forte crescita e un portafoglio in espansione "supportato da una solida pipeline di innovazione di prodotto", comunica la società.

I business vista e sole sono in crescita del 5% a perimetro e cambi costanti. L'area del Nord America e dell'Emea (Europe, Middle East e Africa) sono in aumento a doppia cifra in entrambi i segmenti, professional solutions e direct to consumer.

"Con il miglior trimestre dalla creazione del gruppo a oggi, celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato". commentano Francesco Milleri, residente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Entriamo nel quarto trimestre con slancio e un'ambizione chiara: guidare una trasformazione profonda per disegnare orizzonti e possibilità nuove all'intersezione tra innovazione, scienza e potenziale umano", concludono Milleri e du Saillant.