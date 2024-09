Nel primo semestre l'utile di Mfe-Mediaset sale a 104 milioni

Nel primo semestre dell'anno il gruppo Mfe-Mediaset ha registrato un utile netto di 104,7 milioni, in crescita del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, con ricavi netti consolidati a 1.476,5 milioni (+7,8%). Il risultato operativo (Ebit) è positivo per 136,3 milioni, in aumento del 12,7% rispetto al primo semestre del 2023. I risultati sono superiori al 'consensus' della vigilia degli analisti. Per l'intero 2024, Mfe "conferma l'obiettivo di mantenere un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati nettamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dal livello della raccolta pubblicitaria dell'ultimo trimestre".