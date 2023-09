Nel primo semestre cresce la raccolta Gruppo cassa centrale

Nel primo semestre 2023 la Cassa centrale banca ha visto un aumento sostenuto della raccolta complessiva, che al 30 giugno 2023 ha raggiunto quota 105 miliardi di euro. L'incremento di circa 3 miliardi rispetto al dato di fine 2022 - si legge in una nota - è riconducibile alla raccolta indiretta (41 miliardi) che ha registrato una crescita di quasi 5 miliardi a fronte di una diminuzione della raccolta diretta (64 miliardi) di 1,7 miliardi. Cresce la qualità di credito, che conferma il suo trend di miglioramento con l'Npl ratio lordo in riduzione al 4,65% (4,8% a fine dicembre 2022), con una copertura complessiva pari all'82%. A fronte di queste dinamiche l'Npl ratio netto raggiunge uno dei valori più contenuti del sistema bancario nazionale, portandosi allo 0,9%. L'utile netto consolidato di Gruppo si attesta a 587 milioni (+32% rispetto al primo semestre del 2022). Il totale attivo del Gruppo scende a 91 miliardi (93 miliardi a fine 2022), riflettendo le politiche di riduzione della leva finanziaria, tuttora in corso, previste dal Piano strategico. Si rafforza ulteriormente la solidità del Gruppo, con indicatori Cet1 e Total capital ratio phased-in entrambi pari al 23,8%, quale effetto combinato dell'aumento della redditività e diminuzione dei Rwa (32,2 miliardi di euro al 30 giugno 2023). "I risultati del primo semestre 2023 confermano la capacità del Gruppo Bancario Cooperativo di generare valore. Tramite le nostre banche, lavoriamo ogni giorno a fianco dei nostri soci e dei nostri clienti per sostenere l'economia dei nostri territori e realizzare insieme un percorso di crescita sostenibile", afferma il presidente di Gruppo cassa Centrale, Giorgio Fracalossi.