Nel 2024 il carpooling in Italia risparmia 9,6 milioni di km e riduce emissioni CO2

In Italia, grazie al carpooling, nel 2024 sono stati risparmiati 9.662.895 chilometri, una distanza pari a 25 volte quella tra la Terra e la Luna, con un aumento record del 96% rispetto all'anno precedente. Anche il numero di viaggi è cresciuto del 71,6%, passando da 373.767 a 641.390, contribuendo a ridurre il traffico con 367.192 auto in meno sulle strade e a evitare l'emissione di 1.256.612 chilogrammi di Co2 quasi il doppio rispetto al 2023, quando il risparmio era stato di 641 tonnellate.

Ai benefici ambientali si aggiunge anche il risparmio economico: grazie alla condivisione delle spese di carburante, pedaggi e parcheggi, carpooler e autisti hanno risparmiato complessivamente 1.930.753 euro, segnando un incremento del 95,8% rispetto all'anno precedente.

Sono i numeri registrati in Italia nel 2024 secondo la nuova edizione dell'annuale Osservatorio nazionale sul carpooling aziendale realizzato da Jojob real time carpooling, che analizza i dati degli spostamenti casa-lavoro o casa-università avvenuti in condivisione. Il Piemonte si conferma in testa seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le province, Torino si conferma al primo posto seguita da Bologna e Varese.

Le generazioni Millennial e Gen X sono le più attive con quasi il 60% dei viaggi totali e sebbene la partecipazione maschile domini (66,9%), vi è un crescente potenziale per un coinvolgimento femminile, che rappresenta il 33,1% degli utenti.

Ogni viaggio in carpooling accoglie mediamente 2,3 persone e il 5% dei viaggi avviene con l'auto piena. In Italia la percorrenza media di un viaggio in carpooling è di 27,5 chilometri, con alcune regioni, come la Sardegna, la Puglia e la Liguria, che registrano i tragitti più lunghi, con rispettivamente 44,9 chilometri, 42,3 e 40,2 di media per viaggio: un dato sottolinea la crescente necessità di soluzioni di mobilità condivisa sulle lunghe percorrenze. A registrare la percorrenza più breve, pari a 16,4 chilometri, è il Trentino-Alto Adige, seguito dal Veneto (18,1) e dalle Marche (20,7).