Nel 2024 16,9 miliardi le agevolazioni per i dipendenti

"Le misure agevolative adottate nei confronti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2024, ammontano a 16,9 miliardi": lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al question time alla Camera a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, al ministro dell'Economia e Finanze sul quadro complessivo delle misure adottate a favore dei lavoratori dipendenti in confronto a quanto previsto per il periodo d'imposta 2022.