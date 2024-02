Nel 2023 da fumo ed e-cig 15 miliardi di accise allo Stato

Ammonta a circa 15 miliardi il valore delle accise versate alle casse dello Stato per i prodotti da fumo ed inalazione, mentre dal mercato dell'illecito arrivano danni all'erario per 300 milioni l'anno. Sono due dei dati che emergono dal nuovo Rapporto di Logista Italia, in partnership con The European House - Ambrosetti. I prodotti tradizionali (sigarette, sigari, trinciati, ecc.) rappresentano ancora oltre l'80% del fatturato, ma i prodotti di tabacco senza combustione, sono ormai il 18% del totale, le e-cig il 5%. La rete di distribuzione di Logista Italia serve circa 60.000 punti vendita: una tabaccheria ogni 1.150 abitanti e un accesso medio giornaliero di 15 milioni di clienti. Il mercato illecito dei prodotti del tabacco si attesta intorno al 3,8% del mercato e nel rapporto si sollecita "il rafforzamento delle sanzioni, anche per quantitativi inferiori a un kg, misura necessaria per colpire il contrabbando di strada, strumento che la criminalità utilizza per la raccolta di liquidità". Per quanto concerne le sigarette elettroniche, il settore attende l'operatività della norma inserita nella legge delega sulla riforma fiscale per il divieto di vendita online delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. "Sostenibilità, innovazione, lotta all'illecito ed esigenza di norme chiare sono le parole chiave del Rapporto sulla distribuzione 2024 realizzato con TEHA", ha affermato Federico Rella, vicepresidente e direttore Corporate Affairs Logista Italia durante la presentazione del Rappporto."Il consolidamento di progetti di sostenibilità come Logista Green Box, per il recupero degli imballaggi, e il lancio di RECYCLE-CIG, per la raccolta e il riciclo delle sigarette elettroniche esauste, dimostrano come Logista sappia cogliere le grandi sfide del nostro tempo".