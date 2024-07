Nel 2023 +41% ricavi fondazioni grazie a utili delle banche

I forti utili delle banche nel 2023, grazie anche agli alti tassi di interesse, hanno fatto affluire nelle casse delle fondazioni un generoso flusso dei dividendi, spingendo i ricavi. Come emerge dal rapporto annuale stilato dall'Acri, il totale dei proventi è salito a 2.010,3 milioni di euro, il 41,1% in più rispetto al 2022. Di questi i dividendi sono pari a 1.522,3 milioni di euro (+22,5% rispetto al 2022): di cui 944,7 milioni da partecipazioni bancarie (47% sul totale dei proventi) e 577,6 milioni da partecipazioni non bancarie (28,7% sul totale dei proventi).