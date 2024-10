Nei primi nove mesi utile gruppo Prysmian sale a 619 milioni

Prysmian chiude i primi nove mesi con un utile netto di gruppo in crescita del 7,7% a 619 milioni di euro e un adjusted ebitda a 1,4 miliardi, con margini in miglioramento all'11,4 per cento. Lo riferisce il gruppo guidato dal ceo Massimo Battaini in una nota. I ricavi si attestano a 12,362 miliardi. Bene la generazione di cassa, con un free cash flow Ltm in crescita del 34,3% a 979 milioni. Il gruppo fa sapere che la presentazione del Capital Markets Day si terrà il 26 marzo 2025 a New York City e sarà seguita dalla visita di Encore Wire a McKinney, in Texas, il 27 marzo 2025. Prysmian conferma l'outlook rivisto al rialzo con la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024. La guidance vede un adjusted ebitda compreso tra 1,9 e 1,95 miliardi, un free cash flow compreso tra 840 e 920 milioni, una riduzione delle emissioni di gas serra Scopo 1 & 2 del 36% e riduzione Scopo 3 del 13% rispetto al 2019, includendo Encore Wire all'interno del perimetro. Prysmian "ha continuato a migliorare i margini e la generazione di cassa. I risultati dimostrano che Prysmian è ben posizionata per perseguire la crescita organica e un miglioramento dei margini", commenta Battaini. "Il solido track record di Prysmian nel raggiungimento degli obiettivi, ci ha permesso di confermare il nostro outlook per il 2024, che abbiamo aggiornato nel primo semestre del 2024. In occasione del secondo Capital Markets Day di Prysmian, che si terrà a New York il prossimo marzo, annunceremo i nostri nuovi ambiziosi obiettivi", aggiunge il ceo.