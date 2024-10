Nei primi nove mesi per EdiliziAcrobatica clienti +84%

EdiliziAcrobatica, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris, nei primi 9 mesi dell'anno ha registrato un numero di clienti in crescita dell'84,2% rispetto al 30 settembre 2023. Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si specifica che sono in aumento del 22% i contratti sottoscritti, che sono passati dai 18.590 dell'analogo periodo del 2023 agli attuali 22.694, "proseguendo il trend di crescita che non si è mai arrestato e che, anzi, al netto di ogni forma di incentivo di Stato è proseguito senza battute d'arresto". "Acrobatica rappresenta ormai la prima scelta per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione - commenta Anna Marras, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica - e i numeri restituiscono l'immagine più veritiera di un Paese che continua ad avere bisogno, e sempre più ne avrà, di interventi su edifici e palazzi".