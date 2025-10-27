Lunedì 27 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Ultima oraNei cantieri arriva il badge digitale, garanzia sicurezza
27 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Nei cantieri arriva il badge digitale, garanzia sicurezza

Dl domani in cdm, premi alle aziende virtuose e più ispettori

Arriva in tutta Italia, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. Lo prevede la bozza del decreto sulla sicurezza sul lavoro sul tavolo del cdm di domani. Il badge è stato già sperimentato a Roma, nei cantieri della ricostruzione post sisma e in alcune aree dell'Emilia Romagna con l'obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva. Il dl punta anche ad incrementare la premialità per le aziende virtuose e all'assunzione di nuovi ispettori del lavoro.

Imprese