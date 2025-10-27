Nei cantieri arriva il badge digitale, garanzia sicurezza

Arriva in tutta Italia, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. Lo prevede la bozza del decreto sulla sicurezza sul lavoro sul tavolo del cdm di domani. Il badge è stato già sperimentato a Roma, nei cantieri della ricostruzione post sisma e in alcune aree dell'Emilia Romagna con l'obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva. Il dl punta anche ad incrementare la premialità per le aziende virtuose e all'assunzione di nuovi ispettori del lavoro.