Negozi, in 10 anni dimezzate le aperture

In Italia si registra sempre meno l'apertura di nuovi negozi. Caro-vita, rallentamento dei consumi, concorrenza della grande distribuzione e del web non solo contribuiscono alle chiusure di imprese nel commercio, ma fanno anche crollare le nuove nascite. Secondo le stime dell'Osservatorio Confesercenti, nel 2023 si prevede che si siano aperte poco più di 20mila attività nel comparto, l'8% in meno rispetto al 2022 e il numero più basso degli ultimi dieci anni: nel 2013 erano state oltre 44mila, più del doppio. Si tratta di una crisi di denatalità che ha colpito duramente il tessuto commerciale e che, senza un'inversione di tendenza, è destinata a continuare: secondo le previsioni dell'Osservatorio, il numero annuale di iscrizioni di imprese nel commercio dovrebbe scendere a poco più di 20mila già quest'anno, per arrivare a circa 11mila nel 2030.