Natale, prezzi alti per pandoro e panettone

Il Codacons afferma che i prezzi dei prodotti tipici del Natale rimangono ai livelli dello scorso anno, nonostante il crollo delle bollette energetiche e la frenata dell'inflazione. Dopo un primo monitoraggio, si è constatato che i listini al dettaglio sono in linea con quelli del 2022, sia per quanto riguarda panettoni e pandori, sia per alberi di Natale sintetici, luci e catene luminose, palline e addobbi vari. Tuttavia, i cesti natalizi presentano un incremento medio del +16% rispetto al 2022, dovuto alla forte crescita dei prezzi nel comparto alimentare.