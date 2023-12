Natale 2023, Codacons, spesa +14,8% a 22,8 miliardi

Nel Natale 2023 gli italiani hanno speso complessivamente 22,8 miliardi di euro, con un incremento del +14,8% rispetto all'anno precedente. Lo rivela il Codacons, che ha confrontato i costi sostenuti dalle famiglie per alimentari, viaggi, regali e ristorazione. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, a determinare le spese di Natale non è una maggiore propensione al consumo da parte dei cittadini o un aumento dei redditi, ma l'aumento dei prezzi e dei rincari che interessano ancora molti settori. Per cibi e bevande serviti durante il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, gli italiani hanno speso il 7,4% in più rispetto all'anno precedente, con un giro d'affari di 2,9 miliardi di euro. La spesa per i regali è salita a 8 miliardi di euro (+19,4% rispetto al 2022). Per i viaggi natalizi (esclusi quelli di Capodanno), le famiglie hanno sborsato 11,5 miliardi di euro, con un aumento del +13,9%, mentre per cene e pranzi al ristorante la spesa è salita a 400 milioni di euro (+14,3% rispetto al 2022). In totale, le famiglie italiane hanno speso 22,8 miliardi di euro, +2,95 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, con un incremento del 14,8%. Considerando l'intera popolazione, la spesa media per alimentari, regali, viaggi e ristoranti è stata di 884 euro a nucleo, contro i 770 del 2022, +114 euro a famiglia.