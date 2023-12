Natale, 16 milioni di presenze e città d'arte protagoniste

Il turismo in Italia per le vacanze di Natale è in crescita, con 16,2 milioni di presenze (+0,5% rispetto al 2022) tra il 23 dicembre e il 6 gennaio nelle strutture ricettive. Secondo il monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.279 imprenditori delle ricettività, il mercato sarà composto per il 59% da connazionali e per il restante 41% da turisti stranieri, stimati in aumento del +2,7%. Le presenze degli italiani, invece, dovrebbero attestarsi a più di 9,6 milioni (-1%). Le città, i borghi e i centri d'arte saranno i "attrattori" assoluti delle vacanze natalizie, con un aumento del +3,9% per complessive 6,4 milioni di presenze (quasi 40% del totale) e una domanda straniera in crescita del +5,2%. Buoni risultati sono attesi anche per la montagna (+0,1%) e le località dei laghi (-0,5%). Per le località rurali e di collina, marine e del termale, invece, si prevede un calo rispettivamente del -1,9%, -5,7% e -6,4%. L'andamento non è uniforme tra le diverse aree del Paese: indicazioni positive sono giunte dal Centro (+1,5%) e dal Nord Est (+1%), mentre i numeri sono negativi per le regioni del Sud e delle Isole (-3,1%). Tra i mercati stranieri prevarranno ancora quelli tradizionali europei, con segnalazioni di crescita più frequenti per Svizzeri, Spagnoli, Statunitensi, Francesi, Polacchi e Britannici. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono state registrate per le provenienze dalla Corea del Sud e Brasile.