Nasce Uifor, primo sindacato contribuenti in regime forfettario

È nata Uifor, Unione Italiana Forfettari, il primo sindacato datoriale interamente dedicato a chi lavora in regime forfettario: professionisti, freelance, artigiani, commercianti e microimprese. "Una platea immensa, frammentata, spesso ignorata dalla politica e dalle istituzioni. Eppure, rappresenta una parte decisiva del sistema produttivo italiano", sottolineano da Uifor, che vuole "dare voce, forza e tutela concreta a questa comunità. Non più cittadini di serie B. Non più invisibili."

L'impegno è dunque "difendere i contribuenti in regime forfettario da norme punitive e retroattive", garantendo "rispetto per chi lavora in autonomia, senza tutele, senza ferie pagate, senza contributi figurativi. Rispetto per chi ha scelto di fare impresa, senza garanzie, con regole che cambiano ogni anno".

I soci fondatori sono Vincenzo Castellano, presidente; Giuseppe Mollica, vicepresidente; Chiara Lo Re, segretaria generale; Roberto Tuccillo, consigliere con delega ai rapporti istituzionali: organi sociali provvisori in attesa della prima convocazione del congresso nazionale.