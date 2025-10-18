Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraNasce Uifor, primo sindacato contribuenti in regime forfettario
18 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Nasce Uifor, primo sindacato contribuenti in regime forfettario

Nasce Uifor, primo sindacato contribuenti in regime forfettario

"Una platea immensa, spesso ignorata da politica e istituzioni"

"Una platea immensa, spesso ignorata da politica e istituzioni"

"Una platea immensa, spesso ignorata da politica e istituzioni"

È nata Uifor, Unione Italiana Forfettari, il primo sindacato datoriale interamente dedicato a chi lavora in regime forfettario: professionisti, freelance, artigiani, commercianti e microimprese. "Una platea immensa, frammentata, spesso ignorata dalla politica e dalle istituzioni. Eppure, rappresenta una parte decisiva del sistema produttivo italiano", sottolineano da Uifor, che vuole "dare voce, forza e tutela concreta a questa comunità. Non più cittadini di serie B. Non più invisibili."

L'impegno è dunque "difendere i contribuenti in regime forfettario da norme punitive e retroattive", garantendo "rispetto per chi lavora in autonomia, senza tutele, senza ferie pagate, senza contributi figurativi. Rispetto per chi ha scelto di fare impresa, senza garanzie, con regole che cambiano ogni anno".

I soci fondatori sono Vincenzo Castellano, presidente; Giuseppe Mollica, vicepresidente; Chiara Lo Re, segretaria generale; Roberto Tuccillo, consigliere con delega ai rapporti istituzionali: organi sociali provvisori in attesa della prima convocazione del congresso nazionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sindacati