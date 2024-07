Nasce l'osservatorio Pmi - mercato dei capitali

Consob e Università Cattolica del Sacro Cuore annunciano il lancio del nuovo osservatorio Pmi, un'iniziativa che si propone di diventare un punto di riferimento su base nazionale per l'analisi delle condizioni di accesso e di permanenza sul mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese italiane. L'osservatorio si concentrerà, tra l'altro, sulle dinamiche connesse alla propensione all'innovazione finanziaria, sull'uso di risorse sostenibili e sull'adozione di tecnologie digitali. Studierà, inoltre, i fattori incentivanti che influenzano i percorsi di crescita e sviluppo delle Pmi. Il direttore scientifico del progetto è Federico Rajola, ordinario di organizzazione aziendale e direttore di Cetif - centro di ricerca su tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affiancato per la Consob da Paola Deriu, responsabile della divisione studi, e da Daniela Costa, consigliere dell'ufficio studi economici e per Cetif da Chiara Frigerio, associato di organizzazione aziendale e segretario generale di Cetif. Ai fini dell'osservatorio sono state attivate due borse di dottorato per giovani ricercatori, in management e innovazione, finanziate dalla Consob, sui temi dei modelli innovativi con riferimento alla finanza ed all'organizzazione aziendale delle Pmi. "Questa collaborazione con Consob - afferma Rajola - fornisce una prospettiva di analisi del tutto nuova tesa ad approfondire la conoscenza delle dinamiche di sviluppo delle Pmi con riferimento al mercato dei capitali e alla diffusione dei processi di innovazione organizzativi e digitali. L'Osservatorio fornirà dati e approfondimenti utili per supportare le Pmi nelle decisioni strategiche".