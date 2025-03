Nasce la Fondazione Pierre Carniti a Roma per preservare la memoria sindacale

Costituita a Roma, su iniziativa di alcuni ex dirigenti sindacali, dei figli e con il sostegno della Fim Cisl, la Fondazione Pierre Carniti, in ricordo dello storico leader di Fim e Cisl tra gli anni '70 e '80, scomparso nel 2018.

La Fondazione - viene detto in una nota - nasce con l'intento di valorizzare la memoria, i materiali, gli archivi ed il patrimonio sindacale di Carniti, ma soprattutto vuole contribuire alla riflessione, agli approfondimenti e al confronto che oggi caratterizzano il futuro del lavoro e il futuro delle relazioni industriali. La carica di presidente della Fondazione è stata assunta da Roberto Benaglia, mentre Raffaele Morese ne è il vicepresidente.

"Vogliamo creare una occasione e un luogo aperto per contribuire a preservare il patrimonio sindacale di Carniti ed il contributo unico che la sua importante azione sindacale ha evidenziato, convinti che oggi i contesti sono ben diversi ma i valori di riferimento restano unici" spiegano Benaglia e Morese. "Tuttavia - continuano -, come lo stesso Carniti ha sempre indicato a tutti i sindacalisti, vogliamo impegnarci soprattutto a guardare avanti e, proprio nell'epoca delle profonde innovazioni che stanno caratterizzando il lavoro e il rapporto tra le persone e il lavoro, contribuire a costruire con approfondimenti una nuova cultura del lavoro, che non subisca le trasformazioni, ma che ricomponga anche per il futuro i valori di giustizia sociale, uguaglianza di opportunità, tutela e coesione".