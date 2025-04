Nasce la cabina di regia per il mercato dei capitali al ministero dell'Economia

Nasce una nuova cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali presso il ministero dell'Economia. Lo prevede un emendamento del governo al decreto legge P.a approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera. La cabina è presieduta dal ministro dell'Economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti dei ministeri delle imprese e per gli affari europei, della presidenza del Consiglio, della Banca d'Italia, della commissione nazionale per le società e la borsa e del corpo della Guardia di finanza.

Tra gli obiettivi c'è la promozione dell'elaborazione di un "piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi". Gli oneri sono stimati in poco meno di 1,8 milioni nel 2025 e oltre 2,2 milioni all'anno dal 2026.