Nasce il marchio 'Firmato dai Pescatori Italiani': qualità e sicurezza per la pesca italiana

"Da oggi più sicurezza e più ricchezza su ciò che arriva nelle tavole degli italiani, il nostro governo lo aveva garantito e lo stiamo facendo". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida questa mattina a Carloforte, nell'Isola di San Pietro in Sardegna, in occasione della firma del protocollo che dà ufficialmente vita al marchio "Firmato dai Pescatori Italiani", promosso da Coldiretti Pesca e Filiera Agricola Italiana.

"Il marchio è un ulteriore metodo di identificazione di una produzione, di un processo che ha dietro di sé sicurezza, lavoro, rispetto per l'ambiente, rispetto per le norme, tutto quello che il nostro sistema Italia ha - ha sottolineato il ministro a margine dell'evento di presentazione -. Il marchio tutela la qualità italiana della pesca, come quello della tonnara di Carloforte dove si attua quel processo virtuoso che trasforma un prodotto di qualità come il tonno, in una filiera che dà ricchezza al lavoro. Un mondo che per troppi anni ha avuto poca attenzione con la desertificazione dei territori dove si svolgevano le attività legate alla pesca o non valorizzando le tante peculiarità che hanno i nostri prodotti".

"Pescare, trasformare e creare lavoro e ricchezza sul territorio nazionale è un valore, un principio sul quale bisogna impegnare gli imprenditori privati e le istituzioni - ha aggiunto -, dando regole e dando anche sostegni per riattivare un processo virtuoso".