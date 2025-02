Nasce Assocompara: la nuova associazione per la comparazione online in Italia

Nasce Assocompara, la prima associazione di categoria che riunisce i principali operatori italiani della comparazione online, con l'obiettivo di "promuovere la comparazione online come strumento gratuito e trasparente per i consumatori e come canale di acquisizione di clienti consapevoli per le imprese di servizi dalle molteplici declinazioni". Lo rende noto un comunicato in cui si spiega che l'associazione rappresenta 19 piattaforme leader del segmento che generano oltre 30 milioni di visite web al mese complessive.

Per il primo mandato, il consiglio direttivo sarà così composto: presidente: Alessio Santarelli, amministratore delegato di Segugio.it; consigliere Maurizio Pescarini, Ad di Facile.it, consigliere Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia.

Le piattaforme hanno complessivamente generato 365 milioni di visite web nel 2024, un milione al giorno, e con oltre 1.600 addetti coinvolti sono attive nell'ambito dell'economia personale e familiare, fornendo in particolare comparazione e intermediazione di prodotti e servizi assicurativi, di prodotti finanziari come mutui, prestiti, conti correnti e sistemi di pagamento; assistenza e comparazione di tariffe e utenze luce, gas, fotovoltaico, telefonia e internet fisso e mobile; confronto di oltre 28 milioni di offerte, di oltre 3.200 e-commerce e marketplace, relative a prodotti appartenenti ad oltre 400 categorie merceologiche; confronto di offerte per il noleggio a lungo termine di automobili.