Nasce Academy Intesa Sanpaolo, la banca verso il futuro

Nasce Academy4Future, il nuovo polo formativo di Intesa Sanpaolo. In un contesto lavorativo in rapido cambiamento, il gruppo guidato da Carlo Messina investe su tutte le proprie persone, oltre 90mila, per valorizzare la loro crescita professionale e adeguare le competenze ai nuovi mestieri della banca del futuro, rafforzandone l'occupabilità.

Le persone sono la "chiave del successo, come spesso ribadito dal consigliere delegato e ceo Carlo Messina", e l'Academy, aggiornandone di continuo la preparazione, le metterà nelle migliori condizioni per continuare a contribuire ai risultati di una delle banche leader in Europa per solidità e innovazione. Dieci programmi organizzati in otto facoltà, l'Academy4Future coinvolgerà 20 mila persone ogni anno, con progressiva estensione anche al personale estero.

I temi assecondano lo sviluppo del Gruppo: l'intelligenza artificiale, la gestione, protezione e analisi dei dati, i rischi, l'internazionalizzazione, lo sviluppo delle reti commerciali, il wealth management, l'omnicanalità, cioè la convergenza dei servizi bancari utilizzando canali di interazione diversi, l'Esg.