Napoli nuovo a.d. Schindler Italia

Matteo Napoli è il nuovo a.d. e d.g. di Schindler Italia, consociata italiana del gruppo multinazionale svizzero, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Lo annuncia in una nota la stessa società precisando che la carica è stata assunta il primo luglio scorso e che Napoli succede a Danilo Calabrò, promosso a Head of Europe South, Middle East & Africa. Matteo Napoli, 40 anni, originario della provincia di Udine, laurea in Management, Economia e Ingegneria industriale al Politecnico di Milano, da 2009 è in Schindler Italia dove nel corso degli anni ha occupato posizioni di crescente responsabilità, in Italia e all'estero (Spagna, Asia, Emirati Arabi Uniti). "Ascensori e scale mobili Schindler ogni giorno trasportano oltre due miliardi di persone nel mondo, con un marchio di cui quest'anno celebriamo i 150 anni e che non ha mai smesso di essere sinonimo di mobilità intelligente al servizio delle persone. L'ambizione sarà continuare il percorso di crescita e consolidamento della leadership di Schindler sul mercato italiano".