Giovedì 18 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Nagel cede altre azioni Mediobanca per oltre 21 milioni
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Nagel cede altre azioni Mediobanca per oltre 21 milioni

I Top manager di Mediobanca continuano a vendere azioni. L'amministratore delegato Alberto Nagel, secondo quanto emerge dagli internal dealing, ha ceduto un altro pacchetto da 1 milione di titoli incassando oltre 21 milioni di euro. Il dg Francesco Saverio Vinci, come già nei giorni scorsi, ha liquidato 400 mila azioni per 8,5 milioni di euro. Il presidente Renato Pagliaro ha, invece, venduto 100 mila azioni per oltre 2,1 milioni di euro.

Oggi sono attese le dimissioni del board di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell'opas da parte di Mps.

