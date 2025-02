Elon Musk ritirerà la sua offerta su OpenAI se la startup resterà una no profit. "Se il consiglio di amministrazione di OpenAI è pronto a preservare la missione di beneficenza e a togliere la scritta 'in vendita' dai suoi beni così da bloccare la conversione" a società a scopo di lucro, "Musk ritirerà l'offerta", affermano i legali del miliardario nella documentazione depositata in tribunale.