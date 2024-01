Msc Crociere stima 4,2 milioni di passeggeri in Italia entro il 2024

Msc Crociere prevede una crescita del 5% a 4,2 milioni di passeggeri per l'anno in corso. Lo ha annunciato oggi il gruppo in un incontro con la stampa a Milano, spiegando che nel corso del 2024 saranno effettuati 1.075 scali e con 16 navi sulle 22 che compongono la flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste italiane. Msc Crociere genera una ricaduta sull'economia italiana di circa 15 miliardi di euro e occupa oltre 125mila persone. I soli investimenti di Msc per la costruzione di sei navi 'Explora Journeys' con Fincantieri ammontano a circa 3,5 miliardi di euro. Nel corso dell'incontro, il gruppo ha presentato anche la nuova campagna pubblicitaria globale della Compagnia 'In viaggio verso la Bellezza', realizzata con l'agenzia Dentsu Creative Italy, che incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole attraverso un profondo rispetto per l'oceano, il pianeta e l'ambiente. "Ci lasciamo alle spalle un 2023 da record sul fronte dei passeggeri che hanno deciso di trascorrere un'esperienza unica a bordo delle nostre navi", ha affermato il direttore generale Leonardo Massa, sottolineando che "per il 2024 abbiamo ulteriormente migliorato l'offerta per l'Italia, prevedendo la possibilità di scegliere tra 16 navi in partenza da 14 scali in 10 diverse regioni italiane". L'anno in corso segna poi l'arrivo nel Mediterraneo della Explora I, che "proporrà itinerari da sogno facendo scalo presso numerosi porti italiani".