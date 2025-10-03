Mps vara la lista Mediobanca con Grilli e Melzi d'Eril

Mps ha depositato una lista di dodici nomi per il cda di Mediobanca, con in testa Vittorio Grilli e Alessandro Melzi d'Eril, candidati rispettivamente al ruolo di presidente e amministratore delegato. Compongono la rosa l'ad di Italgas Paolo Gallo, l'ex ad di Sky Italia Andrea Zappia, l'ex vice dg della Consob, Tiziana Togna, la ceo di Iris Ceramica, Federica Minozzi, l'ex segretario della Fondazione Crt, Massimo Lapucci, il sindaco di Acea e Snam, Ines Gandini, l'ex chief risk officer di Generali, Sandro Panizza, il partner di Mgm Studio Legale, Giuseppe Matteo Masoni, e le manager di Mps, Donatella Vernisi e Silvia Fissi.