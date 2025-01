Mps in cauto rialzo a Piazza Affari nel giorno in cui il ceo, Luigi Lovaglio, è a Londra per incontrare alcuni grandi fondi e presentare l'offerta su Mediobanca. Il titolo dell'istituto senese avanza dello 0,29% a 6,25 euro mentre Piazzetta Cuccia cede lo 0,22% a 15,82 euro.