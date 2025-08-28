Mps, le adesioni all'ops su Mediobanca balzano al 27,06%

Balzo in avanti delle adesioni all'ops su Mediobanca lanciata da Mps. Nella seduta odierna sono state apportate 63.477.095 azioni di Piazzetta Cuccia facendo salire le adesioni dal 19,4457% di ieri al 27,0634% del capitale. Al momento non è noto chi abbia aderito, apportando circa il 7,5% di Piazzetta Cuccia. Il faro del mercato è puntato sul gruppo Caltagirone, secondo azionista di Mediobanca con quasi il 10% del capitale e tra i sostenitori dell'ops del Monte dei Paschi.