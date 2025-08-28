Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsMontagne russe CinecittàChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Influenza Australia
Acquista il giornale
Ultima oraMps, le adesioni all'ops su Mediobanca balzano al 27,06%
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mps, le adesioni all'ops su Mediobanca balzano al 27,06%

Mps, le adesioni all'ops su Mediobanca balzano al 27,06%

Nella seduta odierna sono state apportate 63.477.095 azioni

Nella seduta odierna sono state apportate 63.477.095 azioni

Nella seduta odierna sono state apportate 63.477.095 azioni

Balzo in avanti delle adesioni all'ops su Mediobanca lanciata da Mps. Nella seduta odierna sono state apportate 63.477.095 azioni di Piazzetta Cuccia facendo salire le adesioni dal 19,4457% di ieri al 27,0634% del capitale. Al momento non è noto chi abbia aderito, apportando circa il 7,5% di Piazzetta Cuccia. Il faro del mercato è puntato sul gruppo Caltagirone, secondo azionista di Mediobanca con quasi il 10% del capitale e tra i sostenitori dell'ops del Monte dei Paschi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata