Mps lancia offerta pubblica di scambio su Mediobanca da 13,3 miliardi di euro

Mps ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. L'offerta valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri. Mps, si legge in una nota, offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione.

Dall'unione tra Mps e Mediobanca - sottolinea il comunicato - "nasce un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali".

"Il nuovo gruppo - è scritto ancora - proteggerà e favorirà lo sviluppo dei due già forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata".