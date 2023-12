Mps in rialzo, Stellantis debole, Milano segue l'Europa

La prima parte della seduta di Wall Street ha dato un po' di sollievo alle Borse europee, che hanno chiuso tutte in lieve rialzo. I migliori listini sono stati quelli di Francoforte e Madrid, con un aumento dello 0,5%, seguiti da Amsterdam con un incremento dello 0,4%. Londra ha registrato una crescita finale dello 0,3%, mentre Parigi è salita dello 0,1%. Anche Milano ha fatto parte del gruppo, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 30.363 punti e l'Ftse All share che è aumentato dello 0,52% a 32.453. Piazza Affari non è stata influenzata dallo spread, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che è sceso violentemente a 160,8 punti base, i minimi da metà agosto. Il rendimento del prodotto del Tesoro è diminuito più evidentemente rispetto a quello di tutti gli altri titoli di Stato europei, chiudendo al 3,62%, con una riduzione di 13 punti base. Gli operatori stanno guardando soprattutto alle prossime mosse delle banche centrali e non sono influenzati dai prezzi molto volatili dell'energia, con il gas che è sceso dell'8% a 32,5 euro al Megawattora, aggiornando così i livelli più bassi da oltre due anni. Il petrolio è lievemente in rialzo, viaggiando attorno ai 74 dollari al barile. A Milano, tra i titoli a elevata capitalizzazione, il migliore è stato Mps, che ha chiuso in rialzo del 2,6% a 3,08 euro. Bene anche Brunello Cucinelli (+2,5%) e Prysmian, in crescita finale di due punti percentuali. Tra le banche, acquisti su Intesa (+1% a 2,65). Fiacco Tim (-0,3%), con Fineco in calo dello 0,5%. Debole Stellantis, in ribasso finale dell'1% a 21,28 euro.