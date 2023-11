Mps e banche, Milano svetta in Europa, bene Tim Piazza Affari è la migliore in Europa (+1,48%) grazie al giudizio positivo di Fitch sull'Italia. Rally delle banche, con Mps in testa (+8,57%), e buoni risultati di Saipem (+4,96%) e Tim (+3,21%). Peggior performance per Cnh (-0,78%).