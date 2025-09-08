Venerdì 5 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Voto fiducia in FranciaAttentato GerusalemmeMaltempo ItaliaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraMps conquista Mediobanca, l'opas chiude al 62,3%
8 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mps conquista Mediobanca, l'opas chiude al 62,3%

Mps conquista Mediobanca, l'opas chiude al 62,3%

A Siena la maggioranza assoluta del capitale di Piazzetta Cuccia

A Siena la maggioranza assoluta del capitale di Piazzetta Cuccia

A Siena la maggioranza assoluta del capitale di Piazzetta Cuccia

L'offerta pubblica di scambio e acquisto di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale, consentendo a Siena di superare la soglia del 50% che garantisce la maggioranza assoluta dell'assemblea e, dunque, il controllo di diritto di Piazzetta Cuccia. Nell'ultima giornata di adesione all'opas sono state apportate 134.114.712 azioni, pari a circa il 16,5% del capitale. Il dato, comunicato da Borsa Italiana, è però destinato a crescere ancora nel periodo di riapertura dei termini dell'offerta, previsto tra il 16 e il 22 settembre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaFinanza