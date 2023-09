Mps chiude male in Borsa (-6%) su ipotesi vendita quote del Mef

Seduta molto negativa per Mps in Piazza Affari, penalizzata dal rincorrersi delle voci che vedono il Tesoro in manovra per cedere sul mercato parte della sua quota, pari a circa il 64% del capitale: il titolo, sotto pressione per tutta la giornata, ha concluso in ribasso del 6,6% a 2,39 euro. Forti gli scambi: nella seduta sono passate di mano 32 milioni di azioni, contro i 13 milioni della giornata precedente.