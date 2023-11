Mps, 25% ceduto per 920 mln Il Ministero dell'Economia ha ceduto il 25% del Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo di 920 milioni. La richiesta è stata cinque volte superiore all'offerta, con un prezzo di 2,92 euro per azione, quasi il 50% in più rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della banca.